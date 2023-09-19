Пожарный извещатель спас жизнь, пламя уничтожило комбайн, спасали лосенка из ямы - обзор чрезвычайных происшествий

Могилев

Пожарный извещатель спас жизнь пенсионерке в Могилеве. Как сообщает МЧС, пламя вспыхнуло в квартире минувшей ночью, когда хозяйка уже спала. Прибор среагировал на задымление, погорелица проснулась от громкой сирены и выбежала на улицу. Других людей в жилище не было. Судя по кадрам, эпицентром возгорания стала кухня. Причины ЧП выясняются. Женщина не пострадала.

Столбцовский р-н

В Столбцовском районе из огня спасли мужчину. Пожар разбушевался в деревянном доме. В момент ЧП внутри находились хозяйка, а также ее сын. Женщина смогла покинуть жилище самостоятельно, однако ее родственник выбраться не смог. Спасатели нашли пострадавшего на полу в кухне, он госпитализирован. Пламя уничтожило крышу, а также повредило стены и автомобиль, который находился рядом с домом. По предварительной версии, искра вспыхнула из-за непотушенной сигареты.

Гомельский р-н

Эти страшные кадры из Гомельского района. Накануне там вспыхнул дачный дом - он сгорел дотла. В огне погибла женщина. В МЧС рассказали, что могло привести к смертельному пожару.

Глубокский р-н

Пламя полностью уничтожило комбайн в Глубокском района. Техника вспыхнула в поле. Шофер пытался справиться с возгоранием подручным огнетушителем, но безуспешно. К приезду спасателей машина была целиком в огне. Предположительно, пожар спровоцировало короткое замыкание проводки.

Браславский р-н