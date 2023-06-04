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Пожароопасный сезон в Канаде: уничтожено более 200 строений, эвакуированы около 30 тыс. человек

В Канаде полыхает огонь - в провинции Новая Шотландия продолжают гореть леса. По сообщениям местных СМИ, сейчас активны 10 очагов. Пламя уничтожило свыше двух сотен строений. Не менее 240 тысяч домовладений остались без электричества.

Власти намерены направить Вооруженные силы на помощь в тушении пожаров в провинции Квебек.

По всей стране в этом году уже выгорело более 2,7 миллиона гектаров земли. Эвакуированы около 30 тысяч человек.

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