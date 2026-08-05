Пожары, дефицит воды и тропические ночи: как в мире справляются с аномальной жарой

Пожары, закрытые каналы и экономия электричества - европейские страны едва справляются с аномальной жарой. Нынешняя волна засухи признана крупнейшей за последние годы.



Во Франции из-за пожаров власти эвакуировали уже больше 200 тыс. человек. Леса продолжают гореть в Испании, Италии, Греции, там растет число жертв.

В ФРГ воду в горные хижины и приюты в Альпах доставляют на вертолетах. Туристы теперь вынуждены платить за питьевую воду.

Для Англии и Уэльса июль стал самым сухим месяцем за почти 200 лет наблюдений: выпало лишь 10 % от нормы осадков.

В Южной Корее число смертей из-за жары превысило 20 случаев. В Сеуле на протяжении 14 дней наблюдаются тропические ночи, когда температура воздуха в темное время суток не опускается ниже 25 градусов.