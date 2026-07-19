Пожары в Испании угрожают природному объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО

Мощнейшие лесные пожары разбушевались в Испании. Пожарные ведут борьбу с огнем сразу в двух провинциях. Уже сгорело в общей сложности более 24 тыс. га.

Для региона Сарагоса стихийное бедствие стало самым сильным за год. Более тысячи человек экстренно эвакуированы из опасной зоны.

Другой очаг вспыхнул в горном массиве в 100 км к северу от Мадрида. Огонь распространился на национальный парк Сьерра-Норте, на территории которого расположен важнейший объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой зоне объявлен карантин, перекрыты трассы, идет эвакуация.