Пожары в окрестностях курортной Антальи уничтожили дома и угодья

Лесные пожары в турецкой Анталье резко усугубились. Жаркую погоду осложняет шквалистый ветер, который постоянно усиливается. С огнем борются более 1 тыс. спасателей, задействованы сотни единиц спецтехники, а также самолеты и вертолеты. Тем не менее пламя уничтожило по меньшей мере 5 жилых домов.

Серьезно пострадали фермерские угодья, расположенные в окрестностях популярного курорта. Эвакуированы сотни местных жителей.