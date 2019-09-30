ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пожары и беспорядки в крупнейшем на греческом острове Лесбос лагере для мигрантов "Мориа"

Погибла женщина. По неподтвержденным данным, жертвами возгорания стали двое детей. Трагедия вызвала массовые протесты. Сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ. Это позволило взять ситуацию под контроль. 19 сентября в "Мории" тоже произошел пожар. Тогда никто из мигрантов не пострадал. Лагерь неоднократно критиковали за постоянную переполненность. Он рассчитан на 3 000 человек, однако находятся в нем около 13 000 мигрантов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все