Пожары на крупном промышленном объекте в Техасе и нефтеперерабатывающем заводе в Мексике

Спасатели в Техасе пытаются потушить пожар на крупном промышленном объекте. Огонь угрожает перекинуться на два близлежащих спальных района. Идет эвакуация людей. На место пожара направлены дополнительные силы. Причина выясняется.



А в Мексике прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. После этого на территории НПЗ начался пожар. По сообщениям властей, пламя взято под контроль, жителям близлежащих районов ничего не угрожает. Всего же, по последним данным, в результате инцидента пострадали 7 человек.



