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Пожары на юге Португалии охватили более тысячи гектаров леса

Сотни спасателей и более десятка самолетов и вертолетов не могут справиться с пожарами на юге Португалии. Пламя охватило более тысячи гектаров леса. Первые очаги появились в популярном у туристов районе Моншики. Эвакуированы более 100 человек. Несколько человек пострадали в округе Эвора у испанской границы. Власти Португалии опасаются повторения прошлогодних пожаров, которые унесли жизни более 110 человек.

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