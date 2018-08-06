Пожары на юге Португалии охватили более тысячи гектаров леса

Сотни спасателей и более десятка самолетов и вертолетов не могут справиться с пожарами на юге Португалии. Пламя охватило более тысячи гектаров леса. Первые очаги появились в популярном у туристов районе Моншики. Эвакуированы более 100 человек. Несколько человек пострадали в округе Эвора у испанской границы. Власти Португалии опасаются повторения прошлогодних пожаров, которые унесли жизни более 110 человек.