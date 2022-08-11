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Пожары от торнадо с огнем в Южной Калифорнии тушили 200 спасателей
Уникальное природное явление - огненный смерч - наблюдали в Южной Калифорнии. Он возникает, когда вихрь захватывает пламя лесных пожаров. Огненная стихия накрыла несколько холмов площадью более 60 гектаров. На одном из возвышений и образовался торнадо с огнем. Американцы называют это явление "файернадо". Чтобы его потушить, пришлось вызывать вертолет. 200 спасателей трудились несколько часов.
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