Пожары от торнадо с огнем в Южной Калифорнии тушили 200 спасателей

Уникальное природное явление - огненный смерч - наблюдали в Южной Калифорнии. Он возникает, когда вихрь захватывает пламя лесных пожаров. Огненная стихия накрыла несколько холмов площадью более 60 гектаров. На одном из возвышений и образовался торнадо с огнем. Американцы называют это явление "файернадо". Чтобы его потушить, пришлось вызывать вертолет. 200 спасателей трудились несколько часов.