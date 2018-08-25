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Пожары приблизились к Берлину

В Германии пожары вплотную приблизились к Берлину. Несколько сотен человек эвакуированы. Спасатели пытаются потушить пламя. К работе подключены вертолеты и водяные пушки. Площадь возгорания, по предварительной информации, уже превысила 400 гектаров. Борьбу с огнем затрудняет вероятность взрывов от боеприпасов, оставшихся в лесах со Второй мировой войны.

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