Пожары в Амазонии стали сильнейшими за последние 9 лет

На соседнем континенте продолжают бушевать сильнейшие за десятилетие лесные пожары. Почти 31 тысяча очагов возгораний зафиксирована в прошлом месяце в бразильской части Амазонии. Это один из самых высоких показателей за историю лесных пожаров в этом регионе. Со стихией борются тысячи человек, в том числе армия. В противопожарной операции задействовано 15 воздушных судов и 150 единиц спецтехники. На помощь Бразилии пришли соседи. Власти Чили и Эквадора направили туда подкрепление.