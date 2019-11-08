Пожары в Австралии угрожают жилым домам

Паникуют жители северных прибрежных районов Австралии. Пожарные службы опубликовали видео, снятое с вертолетов. В лесах вновь начались пожары, мощные столбы дыма окутали огромные территории. Власти предупреждают местное население быть начеку и в любое время ожидать распоряжений об эвакуации. Судя по кадрам, огонь уже вплотную подходит к жилым районам.



