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Пожары в США: 24 тысячи гектаров охвачено огнем на востоке штата Аризона

Лесные пожары в США. Более 24 тысяч гектаров охвачено огнем на востоке штата Аризона. Местным жителям предписано эвакуироваться. Пламя подбирается к крупнейшему городу штата - Фениксу. Также к населенному пункту Эль Капитан, где проживает около 5 тысяч человек. Сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня.


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