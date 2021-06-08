Пожары в США: 24 тысячи гектаров охвачено огнем на востоке штата Аризона

Лесные пожары в США. Более 24 тысяч гектаров охвачено огнем на востоке штата Аризона. Местным жителям предписано эвакуироваться. Пламя подбирается к крупнейшему городу штата - Фениксу. Также к населенному пункту Эль Капитан, где проживает около 5 тысяч человек. Сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня.