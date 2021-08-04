Пожары в Турции окрестили самыми ужасными на памяти ныне живущих

Площадь лесных пожаров в разных частях планеты стремительно разрастается. В Турции продолжают отчаянно бороться с огнем. Он все еще бушует в шести регионах страны. Возгорание уже успели окрестить самым ужасным на памяти ныне живущих.



Критическая ситуация в Греции. Там огонь уже подобрался к северной части Афин. Тысячи людей эвакуированы. На месте задействованы пожарные самолеты и вертолеты.



Не лучше обстоят дела и в США. По данным Национального межведомственного пожарного центра, сейчас в стране на борьбу с 97-ю очагами возгорания брошены почти 20 тысяч работников экстренных служб.



