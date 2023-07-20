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Пожилая американка на авто со скоростью 160 км/ч протаранила жилой дом
Летящая легковушка с пенсионеркой практически снесла дом в Миссури.
Автомобиль, двигавшийся со скоростью около 160 км/ч, буквально разорвало на части. Находившаяся за рулем 73-летняя женщина погибла. Что стало причиной аварии, не сообщается. В комнате, в которую врезался автомобиль, был маленький ребенок, его кроватку вдавило в стену, но сам он не пострадал. Других потерпевших нет.
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