Позицию Китая относительно сложившейся ситуации в Афганистане озвучил официальный представитель МИД

Ранее официальный представитель "Талибана" указал, что Вашингтон и его союзники спровоцируют последствия, если не выведут свои войска до 31 августа, как обещали сами.

Китай считает, что США, а также Великобритания и Австралия должны быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека, совершенные их военнослужащими в Афганистане.

"Демократия должна иметь реальное наполнение, а не быть пустыми лозунгами. Она не должна становиться духовным опиумом, одурманивающим людей, и тем более не должна служить оправданием для нападок и клеветы на другие страны с целью поддержания собственной гегемонии. Во имя демократии бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела других стран, произвольно подавлять нормальное развитие других стран и законное право людей на лучшую жизнь - это недемократично. Это автократия, гегемония и тоталитаризм. Гибелью Заки Анвари американский миф разрушен",