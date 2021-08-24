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Позицию Китая относительно сложившейся ситуации в Афганистане озвучил официальный представитель МИД


Сроки завершения эвакуации из Афганистана граждан западных стран и помогавших им афганцев станут центральной темой на чрезвычайном виртуальном саммите лидеров "Большой семерки".

Ранее официальный представитель "Талибана" указал, что Вашингтон и его союзники спровоцируют последствия, если не выведут свои войска до 31 августа, как обещали сами.

Китай считает, что США, а также Великобритания и Австралия должны быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека, совершенные их военнослужащими в Афганистане.

Хуа Чуньин, официальный представитель МИД Китая:

"Демократия должна иметь реальное наполнение, а не быть пустыми лозунгами. Она не должна становиться духовным опиумом, одурманивающим людей, и тем более не должна служить оправданием для нападок и клеветы на другие страны с целью поддержания собственной гегемонии. Во имя демократии бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела других стран, произвольно подавлять нормальное развитие других стран и законное право людей на лучшую жизнь - это недемократично. Это автократия, гегемония и тоталитаризм. Гибелью Заки Анвари американский миф разрушен",

- добавил

официальный представитель МИД Китая.

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