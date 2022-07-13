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Позор полиции Техаса: стражи порядка ожидали приказа о штурме, пока преступник расстреливал детей
В американском Техасе обнародовали ролик о действиях полицейских во время нападения на школу в Ювалде 24 мая. Тогда 18-летний стрелок убил 19 школьников и двух учителей. Офицеры вошли в здание сразу же после подростка с оружием, однако 77 минут простояли в коридоре, ожидая приказа о штурме. На кадрах видно, как один из сотрудников полиции сидит в телефоне, а другой обрабатывает руки антисептиком. Сообщается, что из 17 полицейских, которые находились в здании, лишь один пытался что-то предпринять, чтобы обезвредить преступника, однако мужчину якобы не пустили коллеги. Позже выяснилось, что его дочь погибла в числе прочих жертв злоумышленника.
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