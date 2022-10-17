"Позор Санду!" - 70-тысячный митинг пошел в Кишиневе

Стремительное обнищание, дефицит самых привычных благ и массовое недовольство на этой почве наблюдаются в целом ряде регионов планеты. Молдавская полиция силой пресекла бессрочную акцию протеста. Она около месяца проходила у стен президентского дворца. Накануне здесь собрались 70 тысяч человек, чтобы выразить свою поддержку обитателям палаточного лагеря. Протестующие требовали немедленной отставки президента Майи Санду, политика которой погрузила страну в самый глубокий за всю историю Молдовы экономический кризис. Коммунальные тарифы здесь неудержимо растут, при этом даже дрова в дефиците.