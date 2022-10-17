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"Позор Санду!" - 70-тысячный митинг пошел в Кишиневе

Стремительное обнищание, дефицит самых привычных благ и массовое недовольство на этой почве наблюдаются в целом ряде регионов планеты. Молдавская полиция силой пресекла бессрочную акцию протеста. Она около месяца проходила у стен президентского дворца. Накануне здесь собрались 70 тысяч человек, чтобы выразить свою поддержку обитателям палаточного лагеря. Протестующие требовали немедленной отставки президента Майи Санду, политика которой погрузила страну в самый глубокий за всю историю Молдовы экономический кризис. Коммунальные тарифы здесь неудержимо растут, при этом даже дрова в дефиците.

Полиция разгромила палаточный городок и оцепила президентский дворец

Акция прошла мирно, однако глубокой ночью полиция разгромила палаточный лагерь.

Власти аргументировали карательную акцию требованиями МЧС - якобы в лагере нарушались основные требования безопасности. Сегодня утром протестующие предприняли еще несколько попыток поставить палатки, но всякий раз они заканчивались ничем. Полиция оцепила центр Кишинева. Но молдаван это не останавливает, они продолжают все громче скандировать "Позор Санду!"

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