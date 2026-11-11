Прага и Братислава выступили против финансового диктата Берлина

Роберт Фицо заявил, что никто не будет шантажировать его войной, пообещав наложить встречное вето

В Европейском союзе разгорается настоящий политический бунт: Прага и Братислава выступили единым фронтом против финансового диктата Берлина. Премьер-министры Словакии и Чехии на совместной пресс-конференции жестко ответили на угрозы канцлера Германии заблокировать семилетний бюджет ЕС, если все страны-члены принудительно не вложатся в помощь Киеву. Роберт Фицо заявил, что никто не будет шантажировать его войной, пообещав наложить встречное вето на общеевропейский бюджет, если Берлин попытается силой навязать соглашение о новом займе на 70 млрд евро.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Я не могу избавиться от ощущения, что значительную часть политического руководства Украины нынешняя война вполне устраивает. Они ее хотят. Так что извольте. Германия - большая страна. Но когда речь заходит об интересах Словацкой Республики, мне абсолютно все равно, что там говорит господин Мерц. Меня это нисколько не волнует. Повторяю: ни единого цента - будь то кредит или грант. Он утверждает, что заблокирует бюджет, но я ведь тоже могу это сделать".

Этот демарш полностью поддержал и чешский премьер. Бабиш напомнил, что голос суверенной Чехии в Европейском совете абсолютно равен голосу немецкого канцлера, и Прага уже официально отказалась гарантировать кредиты для Украины.