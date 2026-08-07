Прага снижает расходы на зарубежные военные миссии

Прага официально пересматривает свои обязательства перед Североатлантическим альянсом. Правительство страны направило в парламент план по уменьшению чешского контингента на восточных рубежах НАТО с 2 тыс. до 1600 военнослужащих.

В Министерстве обороны республики пояснили: сокращение квот связано с режимом жесткой экономии, а также с тем, что прежние лимиты на практике оставались незаполненными.

Параллельно Прага снижает и общие расходы на зарубежные военные миссии - в ближайшие годы они сократятся почти в 2 раза. Изменения коснутся и поддержки Киева: максимальное число украинских военных, проходящих подготовку на территории Чехии, будет урезано с 800 до всего 100 человек в связи со снижением общей потребности.