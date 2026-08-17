Прагматизм против зеленой повестки: Италия возвращается к атомной энергетике спустя 30 лет

Италия, более 30 лет назад отказавшаяся от атомной энергии, вновь рассматривает возможность ее восстановления. Причина - экономический прагматизм и необходимость обеспечивать растущие потребности промышленности, дата-центров и производства, а также невозможность покрыть дефицит энергии за счет возобновляемых источников. Директор РУП "БелНИИПградостоительства" Александр Хижняк в "Актуальном интервью" проанализировал, почему Италия решила вернуться к атомным технологиям, какие риски и выгоды это несет и какую роль в этом процессе могут сыграть Франция, США и Китай.

Италия - второй производитель стали в Европе и шестой производитель вооружений. На ее территории расположено более 170 дата-центров. Все эти отрасли требуют стабильного и дешевого энергоснабжения. "Возобновляемые источники энергии не могут обеспечить необходимые объемы из-за климатических изменений и прочих причин. Газ для генерации становится все дороже. Обойти атомную энергетику не смогут не только Италия, но и многие другие страны", - пояснил эксперт.

Италия делает ставку на технологии малых реакторов. Они дешевле, безопаснее и требуют меньше воды для охлаждения. Однако для их внедрения потребуется время: нужно подготовить общество и законодательство. "Италия не обладает собственными технологиями производства реакторов. Вероятно, они будут закупаться во Франции, США или, возможно, в Китае. Но важно, что страна начинает готовить почву уже сейчас, чтобы не отстать от технологического прогресса", - отметил Александр Хижняк.

Возвращение к атому - это не только прагматизм, но и признание того, что зеленая энергетика не справилась с вызовами. Солнечные батареи и ветряки не могут обеспечить промышленность круглосуточно, а их производство все больше сосредоточено в Китае. "Те, кто делал карьеру на борьбе с атомом в 1980-х годах, теперь вынуждены признать, что зеленая энергетика достигла своего предела. Атомная энергия сегодня подается как экологичная и безопасная, особенно с учетом новых технологий хранения отходов и типов реакторов", - заявил эксперт.

Одна из главных проблем традиционной атомной энергетики - потребность в большом количестве воды для охлаждения. В условиях обмеления рек Европы это становится критическим. Однако для малых реакторов используют альтернативные методы охлаждения - солевые растворы или металлы. "Инновации в этой сфере позволяют снизить зависимость от воды и сделать атомную энергетику более устойчивой к климатическим изменениям", - резюмировал Александр Хижняк.