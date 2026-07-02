Очередной провал европейской безопасности и громкое разоблачение от российских пранкеров Вована и Лексуса. Министр внутренних дел Румынии в разговоре с фальшивым украинским чиновником признал истинные масштабы ЧП в порту Констанца.

Оказывается, в начале июня там взорвался беспилотник ВСУ, набитый полутонной взрывчатки. В результате взрыва повреждены портовая инфраструктура и складские помещения.

Ранее в Минобороны Румынии предложили Украине внедрить механизм самоуничтожения дронов при приближении к территории страны.

Кэтэлин Предою, министр внутренних дел Румынии:

"Я должен честно сказать, что инцидент с дроном в порту вызывает огромные эмоции и опасения в Румынии. Важно, чтобы вы знали реальность: это вызывает беспокойство. Мы были поражены ситуацией".

Украинские боевые беспилотники долетели и до курортных зон Турции. В сельской местности вблизи города Трабзон рухнул дрон ВСУ, начиненный 5 кг взрывчатки. Он врезался в дерево. Информацию подтверждает турецкое агентство ИХА. Официальная Анкара уже начала расследование.

И это далеко не первый подобный инцидент. Всего неделю назад еще один украинский боевой дрон приземлился прямо на турецком общественном пляже. Местные спецслужбы сейчас выясняют, как начиненные взрывчаткой беспилотники смогли беспрепятственно преодолеть сотни километров над Черным морем.