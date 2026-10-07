Свобода слова на Западе окончательно превратилась в зону строгого режима. Неугодные YouTube-каналы сносят без предупреждения. На белорусские медиа спускают армию дешевых ботов, чтобы заблокировать правду чужими руками.

Как европейская демократия скатилась в цифровой террор?

Свобода слова на Западе - это теперь закрытая территория за колючей проволокой. Право голоса здесь есть только у тех, кто ходит строем и читает по утвержденной брюссельской партитуре. Шаг вправо, шаг влево - расстрел. Цифровой, разумеется. Так, YouTube без предупреждения снес канал "Грани свободы". Просто удалил, как стирают неугодных свидетелей в криминальных драмах про мафию. Только здесь в роли картеля - технологические гиганты и европейские чиновники.

Давайте посмотрим на цифры, от которых так затряслись руки у цензоров. 31 тыс. подписчиков. Больше 13 млн просмотров. Охват, вдумайтесь, 80 млн 200 тыс. человек. Это медийный локомотив, который на полном ходу сносил их пропагандистские барьеры. И именно поэтому его пустили под откос.

Кто делал этот контент? Политические беженцы. Высококлассные журналисты, аналитики и блогеры из Латвии и Литвы. Люди, которые на своей шкуре узнали, как работает эта избирательная демократия. Они бежали из своих стран, потому что дома им бы пришили реальные тюремные сроки. За шпионаж? За терроризм? Нет. За лайки. За посты в соцсетях и попытку сказать правду.

Роман Самуль, блогер и активист из Латвии, рассказал про проект "Грани свободы": "Мы не отчаиваемся, несмотря на то, что нам его закрыли. И, кстати, скорее всего, здесь были виноваты литовские власти, так как нам прилетали предупреждения по поводу некоторых отдельно взятых видеоматериалов".

В этих предупреждениях, по его словам, писалось, что материалы не соответствуют Конституции Литовской Республики.

"В общем, все в таком духе", - добавил блогер.

Он рассказал, что при подаче апелляции YouTube предлагает обращаться к литовскому государству и решать эти вопросы непосредственно с ним. Решить там что-либо, по его оценке, невозможно, другую точку зрения и позицию не дают высказать. Иначе не появился бы такой проект, как "Грани свободы".

Канал поместили в политический изолятор. Любое мнение, не совпадающее с линией партии, выжигается напалмом. Жителей Польши и стран Балтии лишили "Граней свободы", чтобы отрезать их от реальности. Чтобы люди продолжали верить в сказки про "угрозу с Востока", пока их собственные экономики летят в пропасть.

И это не первый эпизод их карательной операции. В конце сентября Латвийский национальный совет по электронным СМИ запретил трансляцию "Радио Беларусь" и заблокировал все интернет-ресурсы радиостанции. Официально запрет привязали якобы к санкциям ЕС против Белтелерадиокомпании. На деле радио организовало полноценное, а главное, правдивое вещание на Латвию. Без фильтров. И эта правда оказалась для латвийских властей страшнее любого оружия.

Руслан Панкратов, политолог из России, предположил, что спецслужбы Латвии обратились в американское посольство или на YouTube и привели огромное количество аргументов.

"Я сам прошел это на собственной шкуре", - сказал Руслан Панкратов.

По его словам, личные сбережения, найденные при обыске в квартире, ему предъявили как деньги, которые Путин якобы дал на подрыв демократического строя в Латвии.

"И меня больше удивила даже не эта наглая формулировка и изъятие этих денег, а решение судей", - отметил политолог.

Судьи, рассказал он, фактически согласились, что служба госбезопасности врать не будет, а значит, деньги криминальные. Юриспруденция при этом никого не интересовала.

"Это яркий пример такого подавления", - добавил Руслан Панкратов.

Даже одного слова, по его оценке, достаточно, чтобы лишить канал лицензии и права на трансляцию.

За примерами далеко ходить не надо: выборы в Сейм Латвии 3 октября. Явка - менее 52 %. Это самый низкий показатель за всю историю страны. Президент Ринкевичс выражает обеспокоенность и поясняет низкую явку: "Многие, возможно, не верили в свою способность влиять на политические процессы". А во что им верить? Выборы превратили в политический спектакль строгого режима. Агитация только на латышском. За нарушение - крупные штрафы. Но даже при таком тотальном прессинге система дала трещину. Власть увидела, что места следом за лидером занимают силы, которые защищают русскоязычных и требуют прекратить спонсировать Украину. С рекордно низкой явкой и этими настроениями она впала в панику.

Владислав Тимченко, журналист-международник, редактор "Балтньюс":

"На недавних выборах был примечателен тот факт, что избирательные участки при посольствах так и не были открыты ни в Минске, ни в Москве. И если посмотреть на карту, то граждане Латвии, проживающие вне республики, могли проголосовать только в Европе, включая Турцию. То есть прежде всего это опасения того, что граждане Латвии в России и Беларуси могут проголосовать не за ту партию, которую надо".

Когда политический спектакль с треском проваливается, включается цифровой террор. Запад пытается запретить любое альтернативное мнение. Сначала они трусливо сносят неугодные YouTube-каналы. Потом берутся за Telegram. Накачивают сообщества ботами, чтобы алгоритмы самой платформы заблокировали и удалили канал за накрутку. Идеальное цифровое убийство чужими руками.

Они так боятся фактов, что готовы сжечь все мосты. Но есть одна фатальная ошибка. Аудитория этих каналов - люди думающие и грамотные. Они найдут правду на любой платформе, в любом мессенджере. И теперь этим цифровым наемникам придется искать другие источники выживания. Потому что за проваленные задания кураторы не платят. Избирательная свобода слова строгого режима дала сбой. У них началась истерика и агония. А мы продолжаем работать".