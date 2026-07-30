Правила добрососедства: какова реакция Варшавы на гуманитарный жест белорусской стороны?

Неожиданный шаг для нынешней политической конъюнктуры. Несмотря на дипломатическую заморозку отношений, Минск передал Варшаве оперативные данные, полученные по линии правоохранительных органов, о готовящемся преступлении на территории соседнего государства.

Какова реакция Варшавы на гуманитарный жест белорусской стороны? И способны ли примеры ответственного международного партнерства повлиять на дипломатический климат в двусторонних отношениях?

Об этом расскажут выпуске авторской программы "Блиц". Новая геополитическая партия - 30 июля в 19:30 на "Первом информационном", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.