Правильные кандидаты, неработающая техника и мертвые души - как на самом деле проходят выборы в США

Фальсификация выборов в США уже стала нормой. Электоральный процесс превратился в своеобразное соревнование по ловкости рук между демократами и республиканцами.

Речь идет о сотнях тысяч сфальсифицированных бюллетеней. Люди, приходящие на участки, сталкиваются с тем, что за них уже заботливо проголосовали. Среди желающих совершить свой гражданский долг оказываются давно умершие люди - какой-то у них, видимо, пунктик с этим связан.

Важной составляющей в этой ситуации является полный консенсус американских элит, которым уже давно плевать на простых граждан Соединенных Штатов. Подробности в рубрике "Скриншот".

Многие из американцев возмущены тем, что в сложное экономическое время демократы тратят колоссальные деньги на внешнюю политику. При этом простые граждане "звездно-полосатой" вынуждены побираться на ярмарках бесплатной раздачи одежды и просить продукты питания у волонтеров.

Рейтинг одобрения деятельности Демократической партии и ее президента находится на историческом минимуме. 6 из 10 американцев обвиняют Байдена в инфляции. С такими исходными данными демократы подошли к промежуточным выборам в Конгресс. Американские эксперты прогнозировали "красное цунами", на волне от которого республиканцы возьмут подавляющее большинство. Однако в хромую избирательную систему вмешались потусторонние силы.

В разгромном поражении на выборах были уверены даже сами демократы. Отвлечь внимание пытались с помощью Обамы, который не ассоциируется с бардаком, творящимся в США при Байдене. Его президентский срок запомнился относительной стабильностью, рядом демократических и социальных реформ, объявлением об окончании войны в Ираке и выводом из ближневосточной страны подразделений Вооруженных сил США. Однако митинги заканчивались лестными выкриками в сторону Байдена.





Корабль еще не утонул, а демократы заговорили об отставках. Нэнси Пелоси заявила о том, что планирует сложить полномочия, мотивируя это решение недавним покушением. После ее турне на Тайвань такие аргументы от "бабушки апокалипсиса" звучат, мягко говоря, неубедительно. На самом деле Пелоси понимает, что разгромное поражение демократов могут повесить именно на нее, и спешит подстелить соломку. Самого Байдена в случае потери контроля над Конгрессом ожидала процедура импичмента. В американской прессе писали о том, как Трамп обхаживает республиканцев с вопросом, "сколько разони готовы проводить процедуру импичмента". Демократы, загнанные в угол и понимая свои перспективы, начали хвататься за любые возможности остаться у власти. Борьба за Конгресс превратилась в хаос и парад фальсификаций. На участках для голосования оказались сломанными машины по учету бюллетеней.

Проблемы на участках, безусловно, окажут существенное влияние на итоговые результаты. Очереди призваны отсечь республиканцев, которые традиционно предпочитают голосовать лично из-за недоверия к бюллетеням, доставляемым по почте.

Не покидайте свою очередь на избирательном пункте. Оставайтесь на месте. Они говорят, что машины не работают. Они говорят, что у них заканчивается бумага. Не позволяйте себя задерживать! Дональд Трамп, экс-президент США

В Детройте многие граждане, придя на участки, столкнулись с тем, что за них уже проголосовали. В Аризоне массово фиксируются инциденты с запугиванием избирателей.

Заявления о мошенничестве быстро распространялись в социальных сетях. Коалиция онлайн-исследователей информации обнаружила более 40 тыс. сообщений в "Твиттере".

Внутри самого американского общества сегодня есть подозрения, что у них опять украдут эти выборы, и они опять будут сфальсифицированы, и это выльется в очень серьезную информационную кампанию по защите своих голосов в очень серьезное выражение протестного мнения, которое, может быть, будет сделано не в форме открытого противодействия на улицах, но в форме отказа от исполнения гражданского долга, например, от выплаты налогов. Алексей Беляев, политолог

Факт Представитель штата Пенсильвания, который умер в прошлом месяце, был переизбран на промежуточных выборах. Fox News сообщает о том, что 85-летний демократ Энтони Делюк скончался после болезни. Его "успех" повторила коллега по Демократической партии Барбара Купер. 93-летняя кандидатка умерла еще 25 октября.

То, что граждане теряют доверие к этим привычным институтам, которые десятилетиями позволяли обеспечивать управление обществом, говорит о кризисе этой манипулятивной демократии. Мы наблюдаем такую ситуацию в Западной и Центральной Европе, она докатилась до Соединенных Штатов Америки. Вадим Гигин, политолог

Результатом фальсификаций и подтасовок стали практически равные результаты у представителей обеих партий. Общее настроение в обществе от не случившейся оглушительной победы республиканцев ярко передает фрагмент из эфира Fox News. Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию один из ведущих:

Не знаю, как вы, ребята, а я в шоке, что нет никакой "красной волны". Инфляция на 40-летнем пике, преступность на уровне 1980-х годов, непопулярный президент, который больше думает о зеленой экономике, чем о народе. Вадим Гигин, политолог

На сегодняшний день республиканцы лидируют в Палате представителей со счетом 210:197. С Сенатом все значительно сложнее. Результаты по ключевым штатам Аризоне и Неваде будут известны только в начале следующей недели, в Джорджии ожидается второй тур. В обществе опять витает настроение разочарования от украденных выборов. Очередной клин вбит в поляризацию общества.