Правительства Европы подают в отставку

Неспособные справиться с последствиями собственноручно созданного кризиса европейские правительства одно за одним рушатся, как карточный домик. После скандального ухода в отставку британского премьера Бориса Джонсона подобное решение приняла глава правительства Эстонии Кая Каллас. Парламентский кризис разразился и в Италии. Премьер Марио Драги подал в отставку, отметив, что больше не видит условий для работы своего Кабмина. Однако президент страны ее не принял.

