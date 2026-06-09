Правительство Британии урежет расходы на строительство школ и больниц

Как сообщает Bloomberg, правительство страны приняло решение урезать расходы на строительство школ и больниц. Вместо социальной сферы огромные средства пойдут на военные цели: планируется увеличение оборонного бюджета примерно на 17 млрд евро.

При этом вся тяжесть милитаризации находится на плечах простых британцев: власти не рассматривают возможность роста военных расходов за счет повышения налогов или заимствований.