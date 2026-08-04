Правительство Латвии рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Беларусью

Правительство Латвии сегодня рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Беларусью, заявил премьер-министр республики.

Напомним, движение через единственный открытый между странами погранпереход было закрыто с 23 часов 31 июля. В МВД прибалтийской республики сослались на технические причины. В МИД Беларуси накануне отметили, что ссылки на сбой выглядят откровенно неубедительно на фоне признания самих водителей о том, что им было рекомендовано развернуться.