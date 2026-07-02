Правительство Мерца объявило войну больничным

Правительство канцлера Мерца пошло на крайне непопулярный шаг и объявило о резком ужесточении правил ухода на больничный для миллионов наемных работников.

Одним из главных ударов по социальным свободам немцев стала полная отмена практики телефонных больничных, введенных во время пандемии.

Отныне заболевшему сотруднику придется лично идти в амбулаторию, а медицинскую справку потребуется предъявлять работодателю с первого же дня болезни, а не с 4-го, как это было раньше.

Немецкие профсоюзы и ассоциации врачей уже назвали реформу "абсолютно катастрофической". Медики предупреждают, что запрет на телефонный формат вызовет волну бюрократии и парализует работу местных поликлиник из-за бесконечных очередей за бумажными справками.