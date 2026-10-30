Немецкие социологи сообщают, что кабинет Мерца установил абсолютный рекорд, которым канцлер и его сподвижники вряд ли могут гордиться: нынешнее правительство стало самым непопулярным в послевоенной истории Германии.

На сегодня Мерца и его сподвижников поддерживают лишь 14 % граждан: даже в период своей минимальной популярности ни Меркель, ни Шредер, ни Шольц, ни другие премьер-министры столь плачевных результатов не добивались.

При этом 2/3 немцев уверены, что Мерц не досидит на своем посту до следующих парламентских выборов. Каждый 8-й полагает, что канцлер отправится в отставку еще до исхода 2026 года.

Порой возникает подозрение, что Мерцем движет спортивный интерес, он словно бы выясняет: а каких недосягаемых глубин непопулярности может достигнуть в Германии политик, если специально задастся подобной целью?