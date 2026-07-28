Правительство Молдовы проведет спецзаседание из-за дефицита горючего

Энергокризис в Молдове обостряется. Из-за дефицита горючего и роста цен на газ правительство страны 28 июля проведет специальное заседание.

Ситуация серьезная: под угрозой уборочная кампания и осенний сев. Накануне забила тревогу молдавская ассоциация "Сила фермеров". Аграрии в нескольких районах республики обеспокоены, что крупные нефтяные компании уже неделю не поставляют горючее и не называют сроков возобновления продаж. Сельхозпроизводители требуют проверить поставщиков на предмет искусственного создания дефицита для взвинчивания цен.

Сложнее всего ситуация складывается в южных и северных районах Молдовы, где из-за засухи урожай и без того оказался ниже ожидаемого, а отсутствие топлива лишает фермеров возможности провести быструю глубокую вспашку под озимые культуры.