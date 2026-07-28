Правительство Молдовы ввело режим тревоги в энергетике

Молдова в напряжении: пересох Дунай и заканчивается топливо. Правительство страны ввело режим тревоги в энергетическом секторе на 30 дней из-за перебоев в поставках горючего.

Решение было принято на заседании правительства. Премьер объяснил ЧП неожиданным природным катаклизмом: в Дунае внезапно упал уровень воды и заблокировал баржи с горючим. В результате накануне аграрного сезона десятки АЗС по всей стране остались с пустыми баками.

Политик также уточнил, что поставки нефтепродуктов усложняются на фоне логистических сбоев в Румынии. Из этой страны в Молдову поступает 70 % дизельного топлива.