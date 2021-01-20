Правительство Байдена уже называют "кабинетом толерантности"

Вашингтон практически готов к инаугурации: движение перекрыто, в так называемую красную зону автомобили пускают только по пропускам, в зеленой зоне несут службу военные и нацгвардейцы, которых в городе более 25 тысяч. Вокруг места проведения выстроена пуленепробиваемая ограда, а зрителей заменили флажками.

Байден формирует правительство

Байден продолжает формировать правительство - оно уже стало "кабинетом толерантности": так, в декабре министерство транспорта было обещано гомосексуалисту Бутиджичу. На пост главы Минздрава прочат Рейчел Левин - этот трансгендер возглавляла медслужбу штата Пенсильвания. В самом начале пандемии Левин распорядилась помещать больных COVID в дома престарелых - и смертность возросла многократно. Свою же мать из пансионата будущий министр при этом вывезла. Правительство Байдена еще не сформировано окончательно, и публику наверняка ждут сюрпризы.

Инаугурация без Трампа