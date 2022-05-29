Правительство Бельгии созналось в убийстве и расчленении президента Конго Лумумбы

Правительство Бельгии принесло официальные извинения за свое участие в убийстве президента Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы. Останки этого лидера будут переданы наследникам 20 июня. Дело в том, что Лумумбу не просто убили, но также расчленили. Глава бельгийской полиции хранил, например, фаланги пальцев покойного в семейной коллекции. Брюссель на протяжении десятилетий отрицал свою причастность к гибели законного лидера Конго. Выяснилось однако, что власти королевства на протяжении 60 лет лгали. Когда Лумумба объявил о национализации предприятий и земель, принадлежавших колонизаторам, бельгийцы организовали его похищение, убийство, а также и расчленение.

