Правительство Британии согласилось на досрочные выборы

Они пройдут 12 декабря. Ранее с этим предложением в очередной раз выступил премьер-министр королевства Борис Джонсон. Лейбористы трижды отклоняли инициативу премьера, которую для принятия должны были одобрить две трети парламентариев. Однако благодаря новому закону о выборах, проведенному через нижнюю палату британского парламента, Джонсону удалось обойти это условие. Теперь процедура требует лишь простого большинства. При помощи очередных выборов Джонсон надеется все же получить поддержку парламента. Тогда будет одобрен новый договор о выходе страны из ЕС, который он согласовал ранее с Брюсселем.