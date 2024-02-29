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Правительство Чада объявило комендантский час после попытки госпереворота

В список горячих точек на планете едва не попал Чад - правительство африканской страны объявило комендантский час в столице после попытки госпереворота.

Президент переходного периода распорядился арестовать нападавших на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности.

Штурму предшествовали столкновения между правительственными войсками и силами, лояльными лидеру оппозиционной партии. В результате погибли несколько человек.

Сейчас, по заявлению властей, ситуация взята под контроль.

Фото: pixabay.com

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