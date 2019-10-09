Правительство Эквадора покинуло столицу из-за протестов

В стране введен комендантский час в районах со стратегическими объектами. Блокировка ключевых автомагистралей привела к нарушению снабжения топливом в шести провинциях. Напомним, работу вынужденно прекратили уже три нефтяных месторождения. Их захватили протестующие, которые не могут смириться с отменой субсидий на бензин и дизель. Министерство энергетики уже подсчитало потери – это 165 тысяч баррелей в день. Увеличилось и число задержанных полицией в ходе столкновений – уже 570 человек. Накануне в стране введен режим ЧП.