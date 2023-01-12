Правительство Франции настаивает на проведении пенсионной реформы

Премьер-министр Франции заявила, что правительство продолжит пенсионную реформу, несмотря на несогласие с этим граждан! Уже с 1 сентября начнется постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых, к 2030-му он достигнет планки в 64 года. Это решение вызвало волну протестов. Крупнейшие профсоюзы Франции обещают начать забастовочный марафон 19 января. В стране остановится все: прекратят работу госучреждения, будет парализовано транспортное сообщение, медики станут оказывать только экстренную помощь. Но власти сдаваться не намерены! Кризис опустошил пенсионные фонды и увеличил дефицит госбюджета, а раз так - сокращение социальных выплат неизбежно.