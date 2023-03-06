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Правительство Франции не будет формировать для граждан "антиинфляционную корзину"
Французское правительство отказывается от формирования для граждан так называемой антиинфляционной корзины.
Как предполагалось, власти объявят о выплате субсидий гражданам и производителям, что позволило бы смягчить ценовой шок из-за удорожания товаров. Денег на это нет, и французам предложено держаться.
Правительство же намерено помочь им так: во-первых, обратиться с просьбой к торговцам и производителям, чтобы они установили нулевую наценку на важные социальные товары. Во-вторых, уязвимые категории населения получат "продовольственные чеки", иначе говоря, талоны на питание.
В целом же надежды возлагаются на рыночную стихию, которая, даст бог, умерит инфляцию. Однако в прошлом году она была чуть меньше 7%, а в текущем уже подбирается к этой отметке.
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