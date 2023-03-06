Правительство Франции не будет формировать для граждан "антиинфляционную корзину"

Французское правительство отказывается от формирования для граждан так называемой антиинфляционной корзины.

Как предполагалось, власти объявят о выплате субсидий гражданам и производителям, что позволило бы смягчить ценовой шок из-за удорожания товаров. Денег на это нет, и французам предложено держаться.

Правительство же намерено помочь им так: во-первых, обратиться с просьбой к торговцам и производителям, чтобы они установили нулевую наценку на важные социальные товары. Во-вторых, уязвимые категории населения получат "продовольственные чеки", иначе говоря, талоны на питание.