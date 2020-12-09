Правительство Франции поддержало закон жесткой антиисламизации общества

Новая инициатива правительства Франции вновь вызвала волну критики среди населения. Закон против сепаратизма направлен на сдерживание исламского экстремизма и защиту светских республиканских ценностей. Среди приоритетных мер - защита детей от влияния экстремистской идеологии. Под контроль возьмут частные учебные заведения, в том числе религиозные. Под пристальным наблюдением окажутся мечети, запретят работу иностранных имамов, крупные пожертвования из-за рубежа необходимо будет декларировать. Общественные организации, которые нарушат "республиканские принципы", будут лишены финансирования либо вовсе ликвидированы.

Наблюдатели уже окрестили закон самой неоднозначной инициативой президентства Макрона, который резко взялся за искоренение исламизма в стране после серии терактов во Франции. Учитывая, что представители мусульманской общины - это около 10% французского населения, новые меры могут крайне обострить конфликты на религиозной почве. Неслучайно в парламенте закон воспринимают осторожно и готовы пойти на уступки, чтобы не подливать масла в огонь.