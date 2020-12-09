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Правительство Франции поддержало закон жесткой антиисламизации общества
Новая инициатива правительства Франции вновь вызвала волну критики среди населения. Закон против сепаратизма направлен на сдерживание исламского экстремизма и защиту светских республиканских ценностей. Среди приоритетных мер - защита детей от влияния экстремистской идеологии. Под контроль возьмут частные учебные заведения, в том числе религиозные. Под пристальным наблюдением окажутся мечети, запретят работу иностранных имамов, крупные пожертвования из-за рубежа необходимо будет декларировать. Общественные организации, которые нарушат "республиканские принципы", будут лишены финансирования либо вовсе ликвидированы.
Ж. Кастекс: Закон против сепаратизма - это закон свободы
Закон преследует две основные цели: защищать республиканские принципы и гарантировать свободу вероисповедания. В области образования преследуется цель обеспечить каждому ребенку образование, адаптированное к принципам республики".
Наблюдатели уже окрестили закон самой неоднозначной инициативой президентства Макрона, который резко взялся за искоренение исламизма в стране после серии терактов во Франции. Учитывая, что представители мусульманской общины - это около 10% французского населения, новые меры могут крайне обострить конфликты на религиозной почве. Неслучайно в парламенте закон воспринимают осторожно и готовы пойти на уступки, чтобы не подливать масла в огонь.
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