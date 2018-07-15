Правительство Гаити ушло в отставку на фоне массовых беспорядков. Причина - попытка премьер-министра страны Жака Ги Лафонтана поднять цены на автомобильное топливо. О данном решении стало известно 6 июля. Власти с целью сокращения бюджетного дефицита объявили о подорожании бензина на 38 %, дизельного топлива - на 47 % и керосина на 51 %. Это привело к беспорядкам и столкновениям с полицией, в которых погибли 7 человек.