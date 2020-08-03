ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Правительство Германии возмущено поведением участников акций протеста

Почти полсотни полицейских пострадали в ходе беспорядков в Берлине. Вчера на несанкционированном митинге против жестких ограничений для борьбы с коронавирусом протестующие забрасывали офицеров камнями. Правительство Германии с возмущением отметило: речь идет не только о серьезных нарушениях мер по защите здоровья граждан в период пандемии, но и об "унижающих человеческое достоинство высказываниях", которые раздавались среди участников акции.

Задержаны более 130 нарушителей правопорядка.

В США не утихают протесты

Третий месяц не прекращаются протесты и провокации в американских городах. Вчера обострилась ситуация в столице штата Техас Остине. На улицы вышли сотни людей, среди которых были и вооруженные боевым оружием сторонники еврорадикального движения анархистов "Антифа". Полиция города была вынуждена задействовать дополнительные силы, включая конные подразделения.

А в Сиэтле под давлением радикалов власти приняли решение упразднить департамент полиции. Однако мирный митинг в поддержку стражей порядка сорвали сторонники движения Black Lives Matter

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все