Правительство Германии возмущено поведением участников акций протеста

Почти полсотни полицейских пострадали в ходе беспорядков в Берлине. Вчера на несанкционированном митинге против жестких ограничений для борьбы с коронавирусом протестующие забрасывали офицеров камнями. Правительство Германии с возмущением отметило: речь идет не только о серьезных нарушениях мер по защите здоровья граждан в период пандемии, но и об "унижающих человеческое достоинство высказываниях", которые раздавались среди участников акции.



Задержаны более 130 нарушителей правопорядка.



