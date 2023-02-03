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Правительство Германии выдало разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1
Германия выдала разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, пишетТАСС.
"Могу подтвердить, что выдано одно разрешение. Другой информации привести не могу", - сказал он. Хебештрайт также не уточнил, от кого именно такой запрос поступил.
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