Правительство Германии выдало разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1

Германия выдала разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, пишетТАСС.



"Могу подтвердить, что выдано одно разрешение. Другой информации привести не могу", - сказал он. Хебештрайт также не уточнил, от кого именно такой запрос поступил.

