Правительство Греции собирается установить надзор за студентами

Массовые митинги студентов вновь прокатились по Салоникам.



С начала года всю Грецию сотрясают акции протеста против законопроекта о высшем образовании.



Он предусматривает создание в университетских городках специальной полиции, которая будет осуществлять круглосуточный надзор. А именно - следить, чтобы на университетских территориях не продавали поддельных товаров и не замышляли акций протеста.



Накануне задержали тридцать одного студента-активиста. Им инкриминируется нарушение порядка, незаконное насилие, повреждение имущества, покушение на нанесение телесных повреждений, неповиновение полиции, насилие в отношении стражей порядка и так далее. Судебные слушания назначены на завтра.



