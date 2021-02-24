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Правительство Греции собирается установить надзор за студентами
Массовые митинги студентов вновь прокатились по Салоникам.
С начала года всю Грецию сотрясают акции протеста против законопроекта о высшем образовании.
Он предусматривает создание в университетских городках специальной полиции, которая будет осуществлять круглосуточный надзор. А именно - следить, чтобы на университетских территориях не продавали поддельных товаров и не замышляли акций протеста.
Накануне задержали тридцать одного студента-активиста. Им инкриминируется нарушение порядка, незаконное насилие, повреждение имущества, покушение на нанесение телесных повреждений, неповиновение полиции, насилие в отношении стражей порядка и так далее. Судебные слушания назначены на завтра.
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