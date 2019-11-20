Правительство Греции закрывает три крупнейших лагеря мигрантов на островах Лесбос, Самос и Хиос. Их заменят центры для ожидающих депортации. По плану, вместимость их рассчитана на несколько тысяч человек. Ранее группа мигрантов из стран Африки, Ирана и Сирии отказалась проживать в Порецком монастыре на Пелопоннесе. Они объяснили, что там слишком холодно и далеко от города.



