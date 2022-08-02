Правительство Испании утвердило план по энергосбережению - испанцем придется попотеть

Испанцам придется попотеть! Правительство страны представило национальный план по энергосбережению - теперь в общественных учреждениях запрещается устанавливать температуру на кондиционерах ниже 27 градусов по Цельсию. Отопление, в свою очередь, не должно превышать отметки в +19. Коснулись изменения и розничной торговли - подсветка витрин магазинов должна отключаться не позднее 22:00. К слову, из-за жары в стране уже ограничили использование воды. Ее запас едва превышает 41 %.