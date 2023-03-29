Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку. По Конституции оно сложило полномочия перед избранной нижней палатой парламента - Мажилисом, пишет БЕЛТА.

По законодательству президент Казахстана предложит на рассмотрение Мажилиса кандидатуру премьер-министра и сделает назначение только после того, как ее одобрят депутаты. Следующим шагом станет назначение членов правительства.