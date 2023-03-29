ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым ушло в отставку. По Конституции оно сложило полномочия перед избранной нижней палатой парламента - Мажилисом, пишет БЕЛТА.

По законодательству президент Казахстана предложит на рассмотрение Мажилиса кандидатуру премьер-министра и сделает назначение только после того, как ее одобрят депутаты. Следующим шагом станет назначение членов правительства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все