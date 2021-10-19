ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Правительство Латвии объявило социальный бойкот непривитым гражданам

Бойкот непривитым гражданам своей страны объявили власти Латвии. Так, работодатели уже начали увольнять сотрудников, которые отказываются вакцинироваться. Если раньше это касалось только госпредприятий, то сейчас расторгают трудовые отношения и в частных компаниях. При этом встать на биржу, чтобы получать временное пособие по безработице, тоже нельзя, пока нет прививки. Запрещается пользоваться общественным транспортом, посещать кафе и торговые центры. Для покупок в продуктовых магазинах невакцинированным отводится лишь 15 минут. Санкции коснулись и студентов. Тех, кто без прививки, отчисляют из университетов без права на академический отпуск и просят покинуть общежитие. Такая демократия в Европе - без права на выбор.

В стране по-прежнему действует режим ЧС, который дает право правительству принимать жесткие решения на свое усмотрение. Пока же руководство страны работает на удаление, но уже успело поднять себе зарплату.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все