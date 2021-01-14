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Правительство Нидерландов может уйти в отставку из-за ошибки налоговой службы
Правительству Нидерландов грозит отставка. Все из-за ошибки налоговой. Ведомство ошибочно обвинило около 20 тысяч семей в мошенничестве, им было предписано выплатить пособие на содержание ребенка и отказано в праве на подачу апелляции. Все это происходило в течение нескольких лет с 2012 года. В итоге многие семьи оказались на грани банкротства и в долгах. В связи со скандалом в отставку уже подал лидер оппозиционной лейбористской партии, экс-министр социальных дел Нидерландов.
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