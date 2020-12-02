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Правительство Польши решило сэкономить на медработниках

Иск за подлог готовят правительству медики Польши. Они требуют опубликовать уже принятый от 4 ноября закон, который дает право на двойной оклад всем медработникам, которые борются с COVID. Но 29 ноября правительство опубликовало новую версию закона с оговоркой, что на двойную оплату могут рассчитывать только те врачи, которых специально направила администрация на борьбу с коронавирусом. А это значит, что прибавки лишились медсестры, акушеры, фельдшеры, врачи скорой помощи.

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